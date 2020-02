Beija-Flor fecha o Grupo Especial com destaque para o samba-enredo e a sua bateria

Rio - Última escola a desfilar no Carnaval 2020 do Grupo Especial do Rio de Janeiro a Beija-Flor de Nilópolis se recuperou do fiasco do ano anterior, quando terminou na décima primeira colocação, e, dessa vez, fez um desfile perto do nível dos seus carnavais vitoriosos. Para conquistar o título ainda ficou falta um melhor acabamento em alguns carros alegóricos e leitura do enredo nas alegorias e fantasias.

Cantor mais experiente no comando de um carro de som no Grupo Especial, Neguinho da Beija-Flor conduziu muito bem o samba-enredo, que na pista comprovou ser um dos melhores do ano. A bateria esteve impecável, sustentando o ritmo o tempo inteiro e fazendo a comunidade cantar.

Aliás, os componentes nilopolitanos fizeram bonito. Cantaram forte e evoluíram com desenvoltura. No fim, o tradicional blocão do povão encerrou mais um carnaval do Rio de Janeiro.