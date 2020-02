Um dos dirigentes da Beija Flor, Gabriel David nega correria: 'Foi tecnicamente perfeito'

Rio - Última agremiação a desfilar, a Beija Flor de Nilópolis encerrou o desfile com correria. Por poucos segundos não extrapolou o tempo destinado à sua apresentação. O último carro da escola entrou às pressas na dispersão e seus integrantes tiveram que correr, literalmente.



Mas, para um dos dirigentes da escola, Gabriel David, filho do bicheiro e presidente de honra Anísio Abrahão David, não houve falhas.



"O nosso desfile foi tecnicamente perfeito. O que aconteceu foi que quisemos aproveitar cada minuto da apresentação para mostrar nosso trabalho. Usamos o tempo ate o fim", disse ele, minimizando a questão. "Certeza de que voltaremos no desfile das campeãs".