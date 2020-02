Vídeo! Tradicional 'arrastão' acompanha Beija-Flor em último dia de desfile no Rio

O tradicional arrastão se repetiu no segundo e último dia de desfiles do Grupo Especial, quando a Beija-flor terminava de deixar a Avenida.



Torcedores da escola de Nilópolis que estavam na arquibancada e o público do camarote pularam as grades e invadiram a Sapucaí para cantar junto o samba da agremiação.

Tradicional entrada de foliões na Sapucaí encerra o segundo dia de desfiles do Grupo Especial.



Imagens: Adriano Araújo / Agência O Dia#ODiaNaFolia pic.twitter.com/TzS2wv43XV — Jornal O Dia (@jornalodia) February 25, 2020



Bandeiras com o símbolo da azul e branca foram levantadas por torcedores e gritos de "é campeã" ecoados.



