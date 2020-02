Postos médicos da Sapucaí atendem mais de mil pessoas durante os dias de desfile

Rio - Os postos médicos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) no sambódromo atenderam 408 pessoas até o fim das apresentações do segundo dia de desfiles, já na manhã desta terça-feira. Ao todo, 14 foliões precisaram ser transferidas para hospitais públicos. A maioria dos atendimentos foi por pequenos traumas e intoxicação alcoólica. Durante todos os quatro dias de funcionamento do esquema especial na avenida foram registrados 1.375 atendimentos e 62 remoções.



Em 2019 o numero foi um pouco menor do que o registrado este ano. Foram realizados 1.396 atendimentos na sapucaí durante os quatro dias de desfiles. O número de transferências, no entanto, foi maior: 62 este ano e 58 ano passado.

A Secretaria destacou que os sete postos de atendimento pré-hospitalares na Marquês de Sapucaí contam com leitos e cadeiras de hidratação e são preparados para atender as emergências durante o carnaval. Para os casos mais graves ou que necessitem de procedimentos que só possam ser realizados na estrutura hospitalar, a SMS colocou 90 ambulâncias avançadas distribuídas pelos seis dias de evento. A estrutura montada conta com 145 profissionais, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, além de apoio administrativo, trabalhando nos postos de atendimento.



Vacinação no Sambódromo



Novidade neste carnaval, o posto de vacinação contra o sarampo montado pela Secretaria Municipal de Saúde, no posto 7 do Sambódromo aplicou 568 doses. Somente nesta segunda-feira, 267 pessoas foram vacinadas pelos agentes de saúde. A ação continua no sábado, durante o Desfile das Campeãs, das 17h às 23h.



Quem tem até 59 anos e ainda não tomou a vacina contra o sarampo poderá procurar também um dos postos extras montados pela SMS em locais de grande movimentação. Nesta terça-feira, haverá vacinação na praça Antero de Quental, no Leblon, e na saída Mar da Estação Jardim Oceânico do metrô, na Barra, das 8h às 12h.