Thiaguinho, Lore Improta, Henri Castelli e mais famosos marcam presença no Carnaval de Salvador; fotos!

Bahia - A segunda-feira do Carnaval de Salvador contou com famosos como Lore Improta, Carlinhos Maia, Lucas Guimarães, Henri Castelli, Jakelyne Oliveira, Gabi Prado, Bruna Cardoso e Gabi Lopes.



No Camarote Salvador, o som do palco Praia foi comandado pelo pagode animado de Thiaguinho e o funk de MC Livinho.

Já no palco All Club teve a presença do DJ holandês Martin Garrix, e nomes como Marina Diniz e Radiomatik.