Carnaval no Rio tem mais de 3 milhões de pessoas nos blocos

Rio - Balanço da prefeitura do Rio de Janeiro divulgado na noite de ontem (24) informou que o carnaval reuniu mais 3 milhões de pessoas em mais de 140 blocos entre sexta-feira (21) e segunda-feira. O Aterro do Flamengo recebeu ontem 340 mil fãs dos Beatles no Sargento Pimenta.



Segundo a Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur), nessa segunda-feira, mesmo sem megablocos, as ruas da cidade ficaram repletas de foliões nos cerca de 40 desfiles. Na orla do Leblon, o Corre Atrás recebeu 80 mil foliões. O Bloco das Divas, no Recreio dos Bandeirantes, feito só por mulheres, arrastou uma multidão pela praia: 34 mil foliões pularam e cantaram ao som de clássicos do Carnaval.



A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) removeu 99 toneladas de resíduos provenientes do Carnaval em toda a cidade entre a noite de domingo e a segunda-feira. No entorno do Sambódromo, foram 12 toneladas de resíduos nessa segunda-feira. Desde sexta-feira, já foram removidas 133,8 toneladas de resíduos do interior do Sambódromo, sendo 126,4 de lixo orgânico e 7,4 de recicláveis. Já na parte externa e entorno da Marquês de Sapucaí, foram 30,6 toneladas desde sábado.

As equipes do Lixo Zero emitiram 103 multas, todas por flagrante de foliões urinando em vias públicas, no valor de R$ 607,54 cada, nessa segunda-feira, durante o Bloco Sargento Pimenta.



No domingo de Carnaval (23), os postos médicos que atendem aos blocos de rua em Ipanema, Copacabana, Largo da Carioca e Praça Ana Amélia realizaram 136 atendimentos. Seis pessoas precisaram de transferência para unidades da rede pública. Nessa segunda (24), até às 17h, os quatro postos atenderam outros 93 foliões e fizeram oito remoções.



Para vacinar os foliões dos blocos contra o sarampo no domingo e na segunda, foram montados dois postos extras de vacinação localizados na Praça Antero de Quental, no Leblon, e na Estação Jardim Oceânico do metrô, na Saída Mar, na Barra da Tijuca. No domingo (23), um total de 313 pessoas foi vacinada contra a doença, sendo 210 no Leblon e 103 na Barra da Tijuca. Nessa segunda (24), os dois postos aplicaram mais 348 doses da vacina: 200 na Praça Antero de Quental e 148 na Estação Jardim Oceânico. Nos dois dias, 661 pessoas foram vacinadas nestes dois pontos.



As equipes dos sete postos pré-hospitalares da Secretaria Municipal de Saúde no Sambódromo realizaram 491 atendimentos na primeira noite de desfiles do Grupo Especial. Vinte e um pacientes precisaram ser transferidos para unidades da rede pública. Os principais motivos para atendimento foram pequenos traumas ortopédicos, intoxicação alcoólica e mal-estar. Já no posto de vacinação contra o sarampo, que funciona no Setor 7, no estande da Vigilância Sanitária, 194 pessoas foram vacinadas no domingo. Desde sábado, foram 301.