Bloco Carmelitas agita Santa Teresa nesta terça-feira

Rio - O bloco Carmelitas anima as ruas de Santa Teresa, na Região Central do Rio, desde às 8h desta terça-feira de Carnaval. Milhares de foliões aproveitam a festa, que tem um trio elétrico, bateria e uma porta-bandeira.



Os seguidores do bloco se divertem cada um à sua maneira e algumas fantasias chamam atenção, como a do casal Alexandre Machado e Juliana Monteiro. Ele vestido de padre, ela de anja, bem comum aparentemente, mas a história é o diferencial e explica a fantasia. Eles namoram há 6 meses e se conheceram na Paróquia da Santíssima Trindade, no Flamengo, na Zona Sul do Rio, onde frequentavam a mesma missa de domingo.

Este é o primeiro Carnaval como um casal e eles aproveitaram o lugar onde se conheceram para fazer a fantasia e festejar. "Aqui em Santa Teresa tem a igreja (paróquia Santa Teresa de Jesus) e já tem todo um contexto de religião no bloco e no bairro. Daí a gente aproveitou que nossa história começou na igreja para se fantasiar no bloco", conta Alexandre.

*Estagiário sob supervisão de Natasha Amaral