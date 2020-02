Adnet bomba nas redes depois de imitar Bolsonaro na Sapucaí

A participação de Marcelo Adnet no desfile da São Clemente, na Sapucaí, na última noite, repercute nas redes sociais e está entre os assuntos mais comentados do Twitter, nesta terça-feira.

O humorista veio no quinto carro alegórico vestido como um político, com direito a gravata das cores do Brasil. Na frente, destaques como palhaços vestidos com camisas da seleção levantavam as mensagens "acabou a mamata" e "a Terra é plana".

A cada setor que Adnet passava, os espectadores riam e aplaudiam. Ele jogava laranjas (de pelúcia) no público e também fez flexão em cima do carro alegórico.

Na concentração, o humorista comentou sobre a associação da fantasia ao presidente Jair Bolsonaro, que ele já imitou em diversas ocasiões: "De forma irônica, o público vai decidir quem ele é. Estou feliz pela escola e espero voltar no Sábado das Campeãs"”.

Nas redes sociais, o humorista Felipe Neto compartilhou o vídeo de Adnet fazendo flexão, aprovou o desempenho do colega e escreveu: "Marcelo Adnet deveria ser tombado pela Unesco como patrimônio cultural da humanidade".

Outra internauta também compartilhou imagens do humorista na avenida e resumiu: "Genial".

Marcelo Adnet deveria ser tombado pela UNESCO como patrimônio cultural da humanidade. pic.twitter.com/UZxYFGur4a — Felipe Neto (@felipeneto) February 25, 2020