Campeã do Carnaval será conhecida a partir das 15h30

Rio - Será conhecida hoje, a partir das 15h30, na Marquês de Sapucaí, a escola de samba campeã do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro. Segundo o regulamento, a leitura e a divulgação das notas vão acontecer em ordem a ser estabelecida por sorteio, na Sede da Liesa, entre 12h e 13h30. Serão validadas apenas as três notas intermediárias, deixando de se considerar as extremas (menor e a maior) dadas pelos cinco julgadores.

A apuração definirá também as duas escolas do Grupo Especial que serão rebaixadas para o Grupo de Acesso e a campeã do Acesso, que subirá para o Especial em 2021. Caso aconteça empate de notas ao término dos nove quesitos da apuração, o desempate só será considerado na disputa da primeira posição e o critério para definir a campeã seguirá a ordem inversa à sorteada para leitura dos quesitos (serão comparadas as notas de um mesmo quesito, até que ocorra o desempate). Persistindo o empate, prevalecerá a escola com mais notas dez. O próximo passo é comparar as maiores notas de 9,9 para baixo — caso todas sigam iguais, a classificação se dará por sorteio.

ÁGUIA VOA ALTO EM SAMPA



A Águia de Ouro é a escola de samba campeã do Carnaval de São Paulo. O título inédito, no Grupo Especial, foi ganho com o enredo “O Poder do Saber - Se saber é poder… Quem sabe faz a hora, não espera acontecer”, sobre a evolução do conhecimento humano, da Idade da Pedra à esperança nos robôs. Trata-se de uma homenagem ao educador Paulo Freire, reconhecido mundialmente como uma das mais relevantes referências na educação contemporânea e afrontado pelo bolsonarismo, que o elegeu como ‘inimigo’, desmerecendo seu imenso valor.

A apuração, no Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte, foi emocionante. O título só foi decidido no último quesito (bateria) e a Águia de Ouro somou 269,9 pontos, faturando o troféu com um décimo de vantagem sobre a Mancha Verde (269,8) e dois sobre Mocidade Alegre e Acadêmicos do Tatuapé (269,7). Pérola Negra e X-9 Paulistana foram rebaixadas ao grupo de acesso.