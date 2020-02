Agatha Moreira e Rodrigo Simas discutem em camarote no Rio, diz colunista

Rio - Agatha Moreira e Rodrigo Simas protagonizaram um momento controverso em um camarote na Marquês de Sapucaí na noite da última segunda-feira (24).

Segundo Leo Dias, Agatha Moreira e Rodrigo Simas discutiram feio por um motivo inusitado. Ao que parece, a atriz da Globo tinha um compromisso muito cedo em outra cidade. Preocupado com a mesma, Simas teria apressado a namorada para que os dois fossem embora, todavia, ela estava empolgada com a folia e queria permanecer no evento.

Irritados, os dois discutiram e ela teria até beliscado o ator da Globo. Ainda segundo Leo Dias, Agatha Moreira ficou irritada quando percebeu a presença dos fotógrafos.