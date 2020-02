Confira a ordem dos quesitos da apuração das notas do Carnaval 2020

Rio - A ordem de leitura dos quesitos da apuração das notas do Carnaval 2020 do Grupo Especial do Rio foi sorteada na tarde desta Quarta-Feira de Cinzas, na sede da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa), no Centro. Também foram sorteados os critérios de desempate entre as agremiações que tiverem a mesma pontuação. A apuração está prevista para começar às 16h15, na Marquês de Sapucaí.

Nove quesitos serão avaliados no julgamento dos desfiles. O primeiro será fantasias e, o segundo samba-enredo. A soma das notas vai definir a grande vencedora do Carnaval e também quais escolas serão rebaixadas para a série A, que é o grupo de acesso à elite do Carnaval.

Confira a ordem dos quesitos de julgamento:

1) Fantasias

2) Samba-enredo

3) Comissão de frente

4)Enredo

5) Alegorias e adereços

6) Bateria

7) Mestre-sala e Porta-bandeira

8) Evolução

9) Harmonia

Uma das novidades deste ano é que serão cinco jurados em nove quesitos, desprezando-se na soma total a maior e a menor nota. No ano passado, quatro jurados avaliavam cada um dos nove quesitos e apenas a menor nota era descartada.

As duas últimas colocadas do Grupo Especial serão rebaixadas para a Série A. Já no Grupo de Acesso, apenas a campeã ganha o direito de desfilar no Grupo Especial em 2021.

Critérios de desempate

O critério de desempate foi definido com o sorteio desta quarta-feira. O último quesito a ser apurado tem mais força que o penúltimo e assim por diante. Portanto, a Harmonia será o primeiro quesito usado para desempate entre as agremiações que tiverem a mesma pontuação.