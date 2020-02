Rio - Os ingressos para o Desfile das Campeãs já estão sendo vendidos. Quem tiver interesse em assistir as seis escolas do Grupo Especial mais bem colocadas, que voltam ao Sambódromo no próximo sábado (29), podem adquirir o ingresso presencialmente (Confira o endereço no serviço abaixo).

Os preços dos ingressos variam de acordo com o setor, sendo que setores 2 e 3 custam R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia); Setor 4: R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia); Setor 5: já está esgotado; Setor 6: R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia); Setor 7: Esgotado; Setor 8: R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia); e Setores 10 e 11: R$ 130 (inteira) e R$ 65 (meia).

A Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) vai colocar quatro mil ingressos populares, dos setores 12 e 13, que custam R$ 5 (inteira) e R$ 2,50 (meia). Há ainda as arquibancadas especiais, com preços que variam entre R$ 120 e R$ 180.

Serviço:

Venda de Ingressos para o Desfile das Campeãs. Presencialmente no Stand Bradesco/Liesa, no Sambódromo, localizado atrás do setor 11 da Passarela do Samba; entrada pela Av. Salvador de Sá. Horários: Quinta-feira, de 11h às 17h e sexta-feira, de 10h às 16h. No sábado, dia do evento, havendo disponibilidade, as vendas acontecem de 10h à meia-noite, no mesmo stand, e a compra poderá ser feita apenas em dinheiro.