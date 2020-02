Leandro Vieira faz agradecimento antes da apuração: 'Festa segue viva'

Rio - Leandro Viera usou as redes sociais para publicar uma mensagem de agradecimento antes do início da apuração que revelará a grande campeã do Carnaval 2020. No texto, o carnavalesco agradeceu familiares, amigos e as pessoas com quem trabalhou para colocar as escolas na avenida. Este ano, Leandro assinou o enredo de duas escolas: a Mangueira, no Grupo Especial, e a Imperatriz Leopoldinense, na Série A.

"Antes da abertura dos envelopes eu quero, como todo ano, agradecer e parabenizar. Agradecer a Deus a oportunidade de mais um ano de trabalho e a manutenção de uma cabeça sã, fervilhando de ideias e vibrando coragem", iniciou o sambista.

"Parabenizo todos os que fazem carnaval. TODOS que se empenham e se esmeram para que esse atividade exista. Parabenizar quem dança e quem canta. Quem insiste e resiste. Parabenizar quem faz a série A. Parabenizar pelo sacrifício, pelo carnaval na cara e na coragem. Parabenizar quem luta pelas Escolas do grupo Especial. Parabenizar os artistas veteranos e aqueles que, assim como eu, estão começando", continuou.

Na mensagem, Leandro Vieira também citou o alto nível das apresentações das escolas mesmo com a crise financeira enfrentada pelas agremiações. "Espantando a crise, o carnaval de 2020 se encerra frondoso e com um altíssimo nível de apresentações. A festa segue viva, fresca, despertando paixão, revelando artistas, produzindo novas imagens, discussões, pontos de vista. Salve o carnaval carioca e as Escolas de Samba que insistem, e persistem, em fazer a festa acontecer", concluiu.