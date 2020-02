'Vai ser briga de cachorro grande entre oito escolas', diz Neguinho da Beija-Flor sobre apuração do Carnaval

Rio - Neguinho da Beija-Flor já está na Marquês de Sapucaí para acompanhar a apuração do Carnaval do Grupo Especial. Para o intérprete, a disputa será acirrada entre oito escolas e ele nega que a Beija-Flor tenha pecado em evolução.

"Esse ano até a Grande Rio está no páreo. Vai ser briga de cachorro grande entre oito escolas. Eu vi o desfile todo e a escola não correu. O atraso foi por causa do Anísio com a bengala. Foi o último a passar, creio que tenha sido isso", disse Neguinho.

A agremiação de Nilópolis, Baixada Fluminense, foi a última escola a desfilar e azul e branca se recuperou do fiasco do ano anterior, quando terminou na décima primeira colocação, e, dessa vez, fez um desfile perto do nível dos seus carnavais vitoriosos. Para conquistar o título ainda ficou falta um melhor acabamento em alguns carros alegóricos e leitura do enredo nas alegorias e fantasias.

Cantor mais experiente no comando de um carro de som no Grupo Especial, Neguinho da Beija-Flor conduziu muito bem o samba-enredo, que na pista comprovou ser um dos melhores do ano. A bateria esteve impecável, sustentando o ritmo o tempo inteiro e fazendo a comunidade cantar. Cantor mais experiente no comando de um carro de som no Grupo Especial, Neguinho da Beija-Flor conduziu muito bem o samba-enredo, que na pista comprovou ser um dos melhores do ano. A bateria esteve impecável, sustentando o ritmo o tempo inteiro e fazendo a comunidade cantar.



Aliás, os componentes nilopolitanos fizeram bonito. Cantaram forte e evoluíram com desenvoltura. No fim, o tradicional blocão do povão encerrou mais um carnaval do Rio de Janeiro.