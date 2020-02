Presidente da Viradouro diz estar 'totalmente confiante'

Rio - O presidente da Unidos da Viradouro, Marcelinho Calil, diz estar totalmente confiante com o resultado da apuração que acontece na tarde desta quarta-feira. De acordo com Khalil, todas as escolas têm pontos fortes e pontos que passíveis das críticas dos jurados.



"Estou totalmente confiante. A gente desfilando não consegue ver toda a escola, escuta uma coisa ou outra, mas vamos aguardar", disse.

A Viradouro, atual vice-campeã do Grupo Especial foi a segunda escola a desfilar no domingo e fez um desfile para não deixar escapar o título, a escola de Niterói levantou o sarrafo na disputa pelas primeira posição em 2020. Durante todo o desfile, a escola fez questão de promover uma interação com os espectadores.

Predominantemente nas cores vermelho, prata e dourada, as alegorias grandiosas levantaram o público. Um dos destaques foi um pede passagem com uma escultura de Oxum "lavando" o logo da Viradouro.