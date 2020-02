Foliões anônimos se preparam para retomar a rotina

A Unidos do Viradouro é a grande campeã do Carnaval 2020. Mas o título de melhor animação vai mesmo para aqueles que passaram pela Marquês de Sapucaí durante os desfiles do Grupo Especial, no último domingo e segunda-feira. E, após a festa, é claro, é hora de voltar à rotina do dia a dia.

A fonoaudióloga Mônica Jordão, de 48 anos, por exemplo, vai trocar o suingue da bateria da São Clemente pelo consultório. Orgulhosa por desfilar pela primeira vez, ela retomará a rotina na manhã da próxima de segunda-feira quando levará a filha adolescente para a escola. "Em seguida, vou pro trabalho e atender meus pacientes. A gente precisa tocar a vida novamente e longe do Carnaval", avisa.

Ainda na próxima segunda-feira, Rita de Cássia será recebida com um grito de "oi, tia Rita" de seus pequenos alunos — ela desfilou pela Estácio de Sá. "Já estou com tudo pronto pra recomeçar na próxima semana. Troquei a sala de aula pela Sapucaí, mas já na segunda-feira farei aquilo que amo", confessa a professora de Educação Infantil.

Diretora de Harmonia da Estácio de Sá, a secretária de uma multinacional Patrícia Brasil sabe que terá que se virar nos trinta para deixar o Carnaval de lado e voltar ao trabalho. "O sorriso sempre vai continuar no rosto, assim como na Avenida", entrega.

Já o segurança Márcio da Silva, que desfilou pela Vila Isabel, precisou sair da Sapucaí direto para o trabalho. "São 35 anos de swingueira de Noel Rosa, não tem coisa melhor. Mas só fui liberado para desfilar. Hoje (terça-feira) tudo volta ao normal", revela.