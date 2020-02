'Jamais estou aqui para mudar o regulamento', afirma presidente da Unidos da Tijuca sobre recurso que entrou na Liesa

Rio - Fernando Horta, presidente da Unidos da Tijuca comentou sobre o recurso que entrou na Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) antes do início da apuração nesta quarta-feira sobre uma possível punição à agremiação por causa do número de tripés usados no desfile na Marquês de Sapucaí.

"O tripé divide o setor dos desfiles. O que levamos foram elementos cenográficos, quem vem dentro das alas. Jamais estou aqui para mudar o regulamento. No entendimento do presidente da Liesa, ele não aceitou a plenária, então vamos aguardar uma decisão", afirmou Horta.