Jojo Todynho defende Tatiana Nascimento

Após alguns fãs acharem que a repórter Tatiana Nascimento cometeu gordofobia quando entrevistou a cantora Jojo Todynho, antes do desfile da Beija-Flor na noite de segunda, a própria Jojo tratou de defender a jornalista da Rede Globo em suas redes sociais. Tatiana, ao entrevistar Jojo, que interpretaria Xica da Silva no desfile, terminou a reportagem falando: "Tem que ter espaço pra essa Xica, pra ela poder sambar. Bom desfile, Jojo".

"Antes da gente começar a gravar alguma entrevista, você conversa com o repórter antes. Antes de entrar ao vivo com a Tatiana Nascimento, ela estava falando: 'Jojo, vai precisar ter espaço? Porque a sua fantasia é muito grande'. Aqui não tem negócio de gordofobia. Ela me tratou muito bem", afirmou a cantora no Stories do Instagram.

"A Tatiana foi super carinhosa comigo, não comecem a polemizar onde não tem. Deixem a mulher trabalhar em paz. Quando eu tenho que falar, eu falo e não teve gordofobia, não teve nada disso, povo bobo. Quando acontece isso, eu me pronuncio, eu falo", afirmou.

E ela aproveitou para falar que sofre gordofobia todos os dias. "Quando alguém faz um comentário de mau gosto nas minhas fotos, ninguém vai lá rebater, só os meus fãs de verdade. Então, por favor, não perturbem a mulher, não", concluiu.

Emoção

Antes de Jojo se despedir de Tatiana na TV, a repórter perguntou a ela qual era a sensação de sair de destaque na Beija-Flor. "É uma emoção, como se eu estivesse pisando a primeira vez na avenida", respondeu a artista. "E dá pra você mostrar como essa Chica da Silva vai evoluir na Sapucaí?", falou a jornalista a Jojo, que tampava os seios com um leque.

Desfile

Jojo desfilou de topless pela Beija-Flor (cujo enredo era 'Se Essa Rua Fosse Minha'), para interpretar Xica da Silva, e disse ter se inspirado na interpretação de Zezé Motta no filme de Cacá Diegues.

"Vou mostrar sim! Não tem essa de ter vergonha. Quem manda nude não tem vergonha", disse a cantora ao site 'G1' antes de entrar na avenida do samba.