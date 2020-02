Estácio de Sá deve ser uma das rebaixadas

Rio - Escola de samba mais antiga do Rio de Janeiro, com 93 anos, a Estácio de Sá deve ser uma das duas agremiações rebaixadas para o Grupo de Acesso. Junto com a União da Ilha, é a que está tendo a menor pontuação durante a apuração.



Para seu presidente, Leziário Nascimento, a escola fez o seu melhor. "Vamos esperar até o final. Nós fizemos o nosso melhor, prefiro esperar. Mesmo com dificuldade, a gente botou nosso Carnaval na rua. Não é molezinha não".



Sobre as notas baixas até na bateria, disparou: "Cabeça de jurado é igual bumbum de criança; a gente não sabe o que pode sair. Todos acharam uma excelente bateria, só os jurados da Liesa que não. Fazer o que?".



Ele diz que gostaria muito de continuar com a carnavalesca Rosa Magalhães, mas diz que no Acesso é quase impossível. "Sendo rebaixado, não temos como mantê-la. Ela também não ficaria conosco", lamentou o presidente Leziário Nascimento.