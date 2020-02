Compositor do samba-enredo da Grande Rio diz que é sempre prazeroso ver a escola tirar dez

Rio - Para o compositor do samba-enredo ganhador do Estandarte de Ouro pela Grande Rio, Robson Moratelli, é sempre muito prazeroso ver a escola tirar dez e ganhar o Carnaval. Porém, ele manteve os pés no chão e disse que "a torcida é grande e a escola vibra com muita fé, mas ainda não ganhamos". Ao fim da apuração, a agremiação de Caixas ficou com o vice-campeonato.

Quinta escola a desfilar no domingo, no Sambódromo, pelo Grupo Especial, a Grande Rio sofreu com um problema em seu abre-alas que teve dificuldade para entrar na Avenida e acabou gerando um buraco que chegou ao setor 3, local que tem a primeira cabine de julgadores.

A escola de Caxias caprichou no seu conjunto de fantasias e alegorias. O componente ajudou cantando forte o tempo inteiro e de forma igual. O intérprete Evandro Mallandro conduziu o samba-enredo, que provou ser realmente um dos melhores do ano.

Mestre Fafá exibiu todo seu talento no comando da bateria e a atriz Paolla Oliveira reinou absoluta à frente dos ritmistas.

*Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes