União da Ilha e Estácio de Sá são rebaixadas para a série A do carnaval carioca

Rio - Após uma apuração intensa e acirrada, Estácio de Sá e a União da Ilha foram rebaixadas para a série A do carnaval do Rio. A escola da Ilha do Governador terminou em último lugar com 264.2 pontos e a Estácio em penúltimo com 264.7.



Com o enredo 'Nas encruzilhadas da vida, entre becos, ruas e vielas, a sorte está lançada: Salve-se quem puder!', a União da Ilha abordou os problemas enfrentados por moradores de favelas, como miséria, violência e falta de educação de qualidade. Porém, problemas de evolução, que resultaram num grande buraco no meio da Avenida, fizeram a escola terminar o desfile com um minuto de atraso.



Já a Estácio de Sá apresentou um desfile morno, com um enredo sobre a "pedra", a beleza sólida do material que é a base do planeta Terra. A empolgação dos componentes não contagiou o público e houve inconsistências nas alegrias, que caíam de qualidade conforme a evolução da escola na Avenida.