Rainha de Bateria da Viradouro, Raissa Machado vibra: 'Já acreditava na vitória'

Rio - A escola que cantou na avenida a história das lavadeiras de Itapuã, com o enredo “Viradouro de Alma Lavada”, é a grande vencedora do carnaval de 2020.

Em seu sétimo ano à frente da bateria da Vermelho e Branco de Niterói, Raissa Machado tem motivos de sobra para comemorar.

“Acredito que cada número tem uma vibração e sua significância. O número 7 é mágico e perfeito. Tinha certeza que faríamos um grande e belíssimo carnaval, com o número 7 nos dando muita sorte! Além disso, temos uma comunidade forte e com muito trabalho e dedicação, conquistamos o título”, explica.



Toda essa crença entorno da rainha como pé-quente, ainda de acordo com a própria Raissa surgiu a partir de sua estreia no carnaval de 2014, quando a escola subiu para o grupo especial. “Já acreditava na vitória”, ressaltou.