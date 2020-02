Quadra da Imperatriz começa a encher para a apuração, em Ramos

Rio - Dezenas de pessoas já lotam a quadra da Imperatriz Leopoldinense, em Ramos, Zona Norte do Rio, para acompanhar as notas do Grupo de Acesso. Animados, os Verde e Branco estão confiantes na vitória. A professora Mariana Bettamio, de 24 anos, aposta que a escola será a campeã deste ano: "A escola estava incrível! Desfilou em harmonia" celebrou.

Iza chega na quadra da Imperatriz Leopoldinense - Gilvan de Souza / Agência O Dia

Quinta escola a desfilar no segundo dia do Grupo de Acesso, a grande protagonista do sábado de desfiles da Série A foi a Imperatriz Leopoldinense . Voltando às suas raízes, a escola passou correta nos quesitos de chão e com fantasias deslumbrantes, confirmando o favoritismo, apesar dos problemas apresentados em duas, das três alegorias.

A noite ainda foi marcada pela exaltação à jogadora Marta, na Inocentes, e a Unidos de Padre Miguel, que cometeu seus costumeiros erros de evolução, que podem custar não concorrência nota a nota com a co-irmã de Ramos.