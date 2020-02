Em festa! Viradouro comemora título na quadra, em Niterói

Rio - A quadra da Unidos do Viradouro, em Niterói, na Região Metropolitana, foi tomada pela comunidade para a comemoração do título de campeã do Carnaval 2020, nesta quarta-feira. A escola de samba levou para a Marquês de Sapucaí o enredo "Viradouro de alma lavada", que contou a história das Ganhadeiras de Itapuã, assinado pelos carnavalescos Tarcísio Zanon e Marcus Ferreira.

A rainha de bateria da agremiação disse que o título veio para coroar o trabalho feito pela diretoria da Viradouro desde o período que ficou no grupo de acesso. São apenas dois anos de volta ao Grupo Especial e com um vice campeonato e agora o título. “O brilho no olhar nunca se apagou. Agora ensaboamos a Sapucaí", comemorou.

Já Luís Alberto, ex-jogador do Flamengo e Fluminense, que desfilou pelo primeiro ano na diretoria da escola acredita que deu sorte para a Viradouro. “É a mesma emoção quando ganhamos um título no futebol. Acho que sou pé quente, né? Que felicidade", afirmou.