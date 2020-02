Rainha de bateria da Viradouro diz que título veio para coroar trabalho da diretoria

Rio - A rainha de bateria da Viradouro, Raissa Machado, disse que o título veio para coroar o trabalho feito pela diretoria desde o período que ficou no acesso. A escola voltou apenas há dois anos para o Grupo Especial. No ano passado, a Viradouro ficou em segundo lugar, perdendo para a Mangueira. "O brilho no olhar nunca se apagou. Agora ensaboamos a Sapucaí", disse Raissa.



Foi o primeiro desfile dos carnavalescos Marcus Ferreira e Tarcisio Zanon juntos na Viradouro. A escola foi a segunda a desfilar no domingo e fez um desfile para não deixar escapar o título.

O samba-enredo mostrou as atividades das ganhadeiras, como lavar roupa, carregar e vender água, cozinhar e vender alimentos, costurar, entre outros serviços, retratadas como as primeiras feministas do Brasil, devido à luta pela liberdade que deixou marcas na história e na cultura baianas.

Predominantemente nas cores vermelho, prata e dourada, as alegorias grandiosas levantaram o público. Um dos destaques foi um pede passagem com uma escultura de Oxum "lavando" o logo da Viradouro.