Quitéria Chagas diz que está confiante que Império Serrano saia do rebaixamento

Rio - Em seu último ano a frente da bateria do Império Serrano, a atriz Quitéria Chagas está confiante que a agremiação escape do rebaixamento. Em seu desfile, o Império teve muitos problemas, sobretudo nas fantasias, com as baianas desfilando sem suas saias.



"Vamos torcer pra continuar no Grupo A. Estamos conscientes de muitas complicações e problemas. Mas a Império é uma escola de fé. Imperiano não cansa. Vamos nos superar e brigar pelo Grupo Especial no ano que vem", destacou.