'Estou feliz pra c... Pra ganhar o Carnaval hoje no Rio, tem que superar a Viradouro', diz presidente da agremiação

Rio - O presidente da Unidos do Viradouro, Marcelinho Calil, não escondeu a felicidade durante a comemoração do título na quadra da agremiação, na noite desta quarta-feira, no Barreto, em Niterói, Região Metropolitana. "Não sei nem o que estou sentindo agora. Ano passado eu pedi desculpas porque não conseguimos, mas esse ano estou feliz pra c... Pra ganhar o Carnaval hoje no Rio, tem que superar a Viradouro. Estamos de alma lavada, ensaboada", afirmou.

"Muito trabalho. Eu prometi a vocês, vamos fazer acontecer. E foi mais rápido do que a gente pensava e esperava. Em quatro anos de trabalho com as melhores colocações. Vocês fazem parte disso, e sábado vamos em peso para ensaboar a Sapucaí. Nós vamos mostrar que essa escola tem força para o bi", completou Calil.

Galeria de Fotos Unidos do Viradouro Cléber Mendes Unidos do Viradouro Cléber Mendes Unidos do Viradouro Cléber Mendes Unidos do Viradouro Cléber Mendes Unidos do Viradouro Cléber Mendes Unidos do Viradouro Cléber Mendes Rio,26/02/2020- NITEROI, Carnaval 2020,Unidos do Viradouro Campea do Carnaval de 2020,na foto, presidente Marcelinho .Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia Cléber Mendes O presidente Marcelinho Calil Cléber Mendes O presidente Marcelinho Calil Cléber Mendes Unidos do Viradouro Cléber Mendes / Agência O Dia Unidos do Viradouro Cléber Mendes O presidente Marcelinho Calil Cléber Mendes

A quadra da Unidos do Viradouro foi tomada pela comunidade para a comemoração do título de campeã do Carnaval 2020. Mais de 15 mil pessoas marcam presença no local.

A rainha de bateria da agremiação disse que o título veio para coroar o trabalho feito pela diretoria da Viradouro desde o período que ficou no grupo de acesso. São apenas dois anos de volta ao Grupo Especial e com um vice campeonato e agora o título. "O brilho no olhar nunca se apagou. Agora ensaboamos a Sapucaí", comemorou.



Já Luís Alberto, ex-jogador do Flamengo e Fluminense, que desfilou pelo primeiro ano na diretoria da escola acredita que deu sorte para a Viradouro. "É a mesma emoção quando ganhamos um título no futebol. Acho que sou pé quente, né? Que felicidade", afirmou.

A escola de samba levou para a Marquês de Sapucaí o enredo "Viradouro de alma lavada", que contou a história das Ganhadeiras de Itapuã, assinado pelos carnavalescos Tarcísio Zanon e Marcus Ferreira.

Para o prefeito Rodrigo Neves, o investimento da Prefeitura de Niterói na Viradouro, no valor de R$ 2,5 milhões, ajudou a agremiação a conquistar o bicampeonato. Ele destaca que o Carnaval é a maior festa popular do mundo, uma das maiores expressões culturais do País, que gera emprego, renda e movimenta a economia.



“Niterói tem o melhor carnaval do Rio de Janeiro, depois da Sapucaí, e precisa ser apoiado pela Prefeitura porque promove o desenvolvimento, gera emprego, renda, atrai turistas e mexe com a economia local. Não só a Viradouro, mas também todas as 31 escolas de samba locais e as representantes de Niterói no grupo de acesso”, disse Rodrigo Neves.