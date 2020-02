Petição online pede a voz de Milton Cunha em aplicativos de GPS

Rio - Uma petição online, publicada no site Avaaz, pede a voz do comentarista Milton Cunha em aplicativos de GPS, como o Waze. O pedido foi assinado pela usuária Fabiana O. e a iniciativa já conta com mais de 3 mil assinaturas.

''Milton Cunha é único e não queremos ter sua companhia somente no carnaval. Queremos o ano todo. E, para isso, nada melhor do que a voz esplêndida desta época do ano nos guiando pelos caminhos da vida no nosso dia a dia'', diz a descrição do pedido.

Ao saber do caso, Milton Cunha brincou com o fato no "RJTV 1ª Edição" desta quinta-feira (27). "A 100 metros vire numa curva deslumbrante", disse ele arrancando gargalhadas dos âncoras do jornal.

Assista:

Campanha: queremos a voz de Milton Cunha em aplicativo de GPS! #RJTV pic.twitter.com/By9oo9z0xC — Globo (@RedeGlobo) February 27, 2020