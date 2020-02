Caprichosos é campeã do Grupo de Acesso da Intendente Magalhães

Rio - Uma das mais importantes agremiações do Rio, a Caprichosos de Pilares é a grande campeã do Grupo de Acesso da Intendente Magalhães no Carnaval 2020. Com a vitória, a Azul e Branco vai compor os desfiles do Grupo Especial no ano que vem, também realizado na Intendente.



"É uma sensação incrível. Não dá para descrever. Estamos de volta, com muita garra e união. Só tenho a agradecer a toda comunidade de Pilares. Dedico essa conquista ao meu avô", disse o presidente Carlos Leandro.



Conhecida como 'Fábrica de Músicos', a Caprichosos foi a última a desfilar no domingo de Carnaval (23). A última apresentação havia ocorrido em 2017, pela então Série B (terceira divisão). Naquele ano, a escola terminou em 11º lugar, sendo um das quatro rebaixadas. Por razões jurídicas, a Caprichosos não desfilou nos dois últimos anos, o que a colocaria no atual Grupo de Avaliação. Contudo, a escola ganhou o direito de desfilar no Grupo de Acesso este ano, junto a Liesb.

O desfile campeão, reeditou o enredo "Uruçumirim, paraíso tupinambá", de 1979. Além da Caprichosos, outras seis escolas estão entre as vencedoras: Leão de Nova Iguaçu, Diversidade, Independente da Praça da Bandeira, Abolição, Imperadores Rubro-Negros e Rosas de Ouro.

Vale ressaltar que este é o primeiro troféu da escola depois do momento conturbado em que passou. Em entrevista dada ao O DIA, o carnavalesco Henrique Bianchi, chegou a confirmar que todos os troféus foram levados da quadra por saqueadores.