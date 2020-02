Fim de semana ainda vai ser de Carnaval no Rio

Folião que é folião de verdade estende o Carnaval sempre um pouco mais. Para os mais animados, aliás, o fim de semana será de festa. Afinal, hoje e amanhã ainda vai ser possível curtir vários blocos espalhados pela cidade e também o Desfile das Campeãs. Na Sapucaí, o Sábado das Campeãs do Grupo Especial será hoje a partir das 21h15, com a apresentação da Mangueira, que ficou em sexto lugar, seguida pelo Salgueiro, Beija-flor, Mocidade, Grande Rio, e, finalmente, a campeã do Carnaval Carioca, a Viradouro, que desfila às 2h40. Blocos de rua também vão animar os últimos dias de folia. Com destaque para o da cantora Anitta, que tira os foliões cedo da cama, logo às 7h da manhã, no Centro. O Monobloco, amanhã, um pouco mais tarde, às 8h, também no Centro, finaliza o Carnaval. Para o ir e vir dos foliões, as concessionárias de transporte e a CET-Rio divulgaram programações especiais para o fim de semana. O transporte público, por sinal, é o melhor meio para chegar às atrações.



Transporte extra para os blocos

A operação do MetrôRio funcionará ininterruptamente a partir das 5h de hoje até 23h de amanhã. Além disso, composições da Linha 2 farão o trajeto direto entre as estações Pavuna e General Osório, sem necessidade de transferência.

A SuperVia terá viagens extras para quem for aos blocos no Centro. Para o Bloco da Anitta, hoje, serão duas viagens extras, de Japeri à Central. Já para o Monobloco, amanhã, a empresa oferecerá 10 mil lugares adicionais, em cinco viagens extras, sendo três do ramal Japeri e duas de Santa Cruz. Para o desfile das campeãs, no entanto, não haverá esquema especial.

Como fica o trânsito na folia

A CET-Rio informa que as interdições para os blocos serão feitas, inicialmente, na concentração e, gradativamente, ampliadas, segundo o deslocamento dos foliões. A liberação se dará após a dispersão do público, após término da limpeza das vias pela Comlurb.

O deslocamento de carros alegóricos em direção ao Sambódromo fecha, desde às 0h, as duas pistas centrais da Av. Presidente Vargas, no trecho entre a Praça da República e a Passarela do Metrô da Cidade Nova. As vias no entorno do Sambódromo, também serão interditadas. Todas as ruas serão liberadas até o meio dia de domingo.

DESFILE DAS CAMPEÃS HOJE

Mangueira - 21h15

Salgueiro - 22h20

Beija-Flor - 23h25

Mocidade - 0h30

Grande Rio - 1h35

Viradouro - 2h40





