Anitta arrasta multidão com bloco no Centro

Rio - A ressaca de Carnaval começou bem cedo para os foliões que escolheram ir ao 'Bloco da Anitta' no Centro do Rio. Mais uma vez, a cantora carioca escolheu homenagear um animal em sua fantasia e, dessa vez, vestida de arara azul, Anitta fez a alegria de cerca de 100 mil foliões na Avenida Presidente Antônio Carlos a partir das 9h. Apesar de cheio, o bloco foi bem esvaziado em relação ao ano passado, que contava com mais de 400 mil pessoas.

Antes da Anitta subir ao trio, os famosos convidados do bloco ajudaram a levantar a multidão. As mais ovacionadas pelo público foram as funkeiras, Jojo Toddynho e MC Rebecca. Além da cantora Luísa Sonza. Rebecca chegou a ter seu nome gritado pela multidão que se espremia enquanto aguardava o início do bloco. O desfile começou com clima nublado, às 9h, mas o sol apareceu tímido entre nuvens por volta das 9h30.

Anitta começou a apresentação ao som de "Bang", com os mais de 100 mil foliões cantando em coral, junto com ela. Em seguida, a cantora puxou o hit "Combatchy" ao lado das amigas, MC Rebecca e Luísa Sonza.