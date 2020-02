Bloco Quizomba, na Lapa, vira opção aos megablocos

Rio - Uma opção para quem quis fugir dos megablocos foi o Bloco Quizomba, na Lapa. O trio elétrico saiu dos Arcos da Lapa por volta das 11h entoando clássicos da música popular brasileira. Sucessos do pop e rock não foram esquecidos, o que ajudou o bloco a atrair foliões de todas as idades.



Moradora da Lapa, a representante comercial Ana Paula Santos, de 37 anos, levou a filha Luiza, de 4, para curtir a folia. "Ela tá gostando, mas ela é mais devagarzinha. Eu estou adorando, amo Carnaval e todos os dias da folia", contou.

Felipe Reis, de 38 anos, também resolveu levar a esposa e o filho ao bloco. "A gente vem há dez anos e dessa vez resolvemos trazer ele porque é um bloco bem família. Eu amo o Quizomba", explicou o comerciante, que estava vestido de homem das cavernas. Aliás, dentre as fantasias, as que mais se destacaram foram as de coronavírus e do Coringa, vilão da DC.Já por volta das 14h, a poucos metros do bloco, uma confusão assustou os foliões. Após um assalto, policiais militares começaram a revistar jovens de forma truculenta. Quem estava por perto, foi ao encontro dos PMs para avisar que os jovens revistados não estavam envolvidos no crime. Diante da aglomeração, um dos policiais envolvidos na abordagem fez um disparo para o alto para dispersar o grupo. Procurada, a PM informou que "os policiais abordaram algumas pessoas em atitude suspeita e atuaram para dispersar pequenos tumultos, não havendo registro de feridos até o momento".