Feat perfeito: Anitta arrasta multidão durante bloco em São Paulo

Rio - Anitta arrastou uma multidão durante o último dia de folia deste carnaval, neste domingo, no Ibirapuera, em São Paulo. O ator Thiago Martins foi um dos foliões que buscaram o feat perfeito no bloco da cantora. Mais que amigos nas cenas da atual novela das 21h, os artistas aproveitaram a festa para entrar na brincadeira de Skol Beats GT e ajudar os foliões a encontrarem o gin da sua tônica no bloco.



"Essa ação promove encontros e tem tudo a ver com o Carnaval! E são esses encontros que tornam a festa ainda mais divertida. Espero que aconteçam vários matches, afinal, o carnaval ainda não acabou por aqui", disse o ator.



"Para encerrar com chave de ouro, nada melhor do que trazer para a vida real esse feat perfeito que Thiago e Anitta já tinham na novela”, afirmou Jaqueline Barsi, gerente de marketing da Ambev em São Paulo.



O trio também recebeu as vencedoras da iniciativa promovida por Beats GT e Anitta em parceria com o Tinder. Thayana Barbosa e Vitória Holanda deram match com a cantora no aplicativo e ganharam a experiência de subir no trio durante o bloco, o feat perfeito do carnaval.