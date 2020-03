Carlinhos Maia vai ser homenageado por escola de samba no Carnaval de 2021

São Paulo - As festividades de Carnaval já foram encerradas oficialmente, mas as novidades para o próximo ano já começaram a ser divulgadas. O influenciador digital Carlinhos Maia aceitou o convite da escola de samba Império da Casa Verde para ser homenageado durante o desfile de 2021.

“Estou muito emocionado e lisonjeado com esse convite. Sempre gostei muito de Carnaval e vejo como as pessoas dão o sangue pelas escolas do coração. Vai ser um sonho participar de tudo isso e estou pronto pra dar o meu melhor pela Império”, disse Carlinhos.A escola paulistana contará a história de vários influenciadores, mesmo antes do digital, começando por Jesus Cristo.Carlinhos Maia acumula mais de 16 milhões de seguidores no Instagram e segue com shows em sua maioria com ingressos esgotados.