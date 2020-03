Feijoada da Família Portelense receberá Bebeto neste sábado

Rio - O cantor Bebeto será a grande atração da Feijoada da Família Portelense de março, que será realizada neste sábado, a partir das 13h, na quadra da agremiação, em Madureira. Comemorando 50 anos de carreira, a Velha Guarda Show da Portela será a anfitriã do evento, que terá, ainda, abertura com o grupo Tempero Carioca e homenagens aos segmentos da Portela que mais se destacaram no Carnaval 2020.



Para quem gosta de samba autêntico, Monarco, Tia Surica, Serginho Procópio e os demais bambas da Velha Guarda prometem relembrar pérolas como "Lenço", "Quantas Lágrimas", "Corri Pra Ver", "Você Me Abandonou", "Vivo Isolado do Mundo" e muitos outros sucessos.



Retomando sua agenda de shows após enfrentar problemas de saúde, Bebeto, o Rei dos Bailes, fará um passeio pelos mais de 40 anos de trajetória. "Essa Menina", Minha Preta", "Praia e Sol", "Jéssica" e "Menina Carolina" são alguns dos hits garantidos no repertório.



O encerramento será com apresentação do elenco-show da Portela, que reúne ritmistas da Tabajara do Samba, intérpretes, passistas, baianas e casal de mestre-sala e porta-bandeira.



Serviço:

Feijoada da Família Portelense de março. Atrações: Velha Guarda Show da Portela, Bebeto, grupo Tempero Carioca e elenco-show da Portela. Data: Sábado, dia 07 de março de 2020. Horário: A partir das 13h

Local: Quadra da Portela. Endereço: Rua Clara Nunes 81, Madureira