São Clemente aposta em dupla de carnavalescos

Rio - A São Clemente já tem os novos responsáveis pelo desenvolvimento de seu próximo Carnaval. Tiago Martins e João Vitor Araújo são os novos carnavalescos da escola da Zona Sul. Será a estreia de Tiago, enquanto João vai para o segundo ano consecutivo no Grupo Especial.



"Uma geração jovem e muito talentosa. O Carnaval está se atualizando, se reestruturando. Temos que apostar em talentos como o dessa dupla. A São Clemente gosta disso e tenho certeza que é um grande acerto. Estamos muito felizes", analisou o presidente Renato.



Mesmo rumo ao primeiro trabalho juntos no Grupo Especial, Tiago e João são amigos de longa data. A dupla já trabalhou em parceria no início dos anos 2000. Tiago é cria da São Clemente e completou dez anos de trabalho na escola da Zona Sul em 2020. Na carreira, já anotou trabalhos ao lados de grandes nomes do Carnaval, como Fabio Ricardo e Rosa Magalhães, de quem integrou a equipe nos últimos seis Carnavais.



"É um momento muito especial pra mim. São dez anos de trabalho e muito aprendizado aqui na São Clemente, ter a oportunidade de desenvolver o Carnaval da escola é incrível, ainda mais ao lado de um grande profissional e amigo, que é o João. Nos conhecemos há muitos anos, já trabalhamos juntos em outras oportunidades, e agora, mais do que nunca, vamos dar o melhor por um grande Carnaval da São Clemente", disse Tiago.



De outro lado, João já anotou uma série de trabalhos como carnavalesco na Sapucaí. Além do título da Série A com a Viradouro em 2014, ele assinou desfiles marcantes em agremiações como Rocinha e Unidos de Padre Miguel.



"Estou muito feliz com este novo desafio. É uma alegria muito grande estar ao lado de um grande amigo como o Tiago. Sabemos bem como é o trabalho um do outro e temos a certeza que podemos levar a São Clemente a um Carnaval grandioso em 2021", comentou João Vitor.



Além da dupla, a São Clemente já acertou a contratação do casal de mestre-sala e porta-bandeira Vinicius e Jack Pessanha, a renovação do coreógrafo Júnior Scapin e do mestre de bateria Caliquinho, e a efetivação de Maninho como intérprete oficial ao lado de Leozinho Nunes.