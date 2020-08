Gilsinho, Bianca Monteiro e outras estrelas da Portela serão atrações de live neste domingo

Rio - O Consulado da Portela no Vale do Café (RJ) vai promover uma grande live neste domingo (30), a partir do meio-dia, com a presença de diversas estrelas da agremiação.

Galeria de Fotos Segundo casal de mestre-sala e porta-bandeira da Portela, Yuri Souzah e Camylinha Nascimento, também vai participar da live Divulgação Gilsinho, intérprete oficial da Portela, será uma das atrações da live Divulgação Rainha Bianca Monteiro, da Portela Divulgação

O intérprete Gilsinho, a rainha Bianca Monteiro e o segundo casal de mestre-sala e porta-bandeira da Portela, Yuri Souzah e Camylinha Nascimento, estão entre as atrações do "Especial Carnafeijão", em Volta Redonda, que terá, ainda, Ito Melodia (intérprete da União da Ilha) e a cantora Sandra Portella, relembrando sucessos de Clara Nunes. A abertura ficará por conta do cantor Léo Mitto, talento da Cidade do Aço, revivendo sucessos de consagrados compositores portelenses.



A live será apresentada por um time de peso, que inclui o publicitário Hércules Marques, o locutor oficial da Portela, Boka, o membro da comissão de carnaval da escola, Júnior Escafura, e a rainha Bianca Monteiro. A bateria do Consulado completa a lista de atrações.



Além de curtir sambas-enredos antológicos e clássicos do samba, o público poderá fazer doações para os artistas da live, que estão sem poder fazer shows desde o início da pandemia, em março.



Para realizar o "Especial Carnafeijão", o Consulado no Vale do Café contará com a importante ajuda de patrocinadores, entre eles o Grupo Landim e a aguardente pernambucana Pitú.



Em tempos tão difíceis, se você não pode ir até à Portela, a Portela vai até você. Esse é o mote do consulado, fundado a partir de pioneiro projeto do Departamento Cultural da Portela, dentro da premissa de ser uma extensão da agremiação pelas cidades do Sul Fluminense.



A transmissão da live será através dos canais PortelaTV e Portela Cultural, ambos no YouTube.