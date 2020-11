Passistas e ritmistas da Portela também estarão de máscara Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/11/2020 09:32 | Atualizado 06/11/2020 09:33

Rio - As atividades nas quadras das escolas de samba foram liberadas no dia 1º de novembro pela Prefeitura do Rio. Ainda assim, não deve haver aglomeração e os protocolos de segurança devem ser respeitados. Estão permitidos disputas de sambas, ensaios, feijoadas e shows no município do Rio. Já as quadras fora da cidade precisam de uma autorização de sua própria prefeitura para realizar os eventos. É o caso da Beija-Flor de Nilópolis; da Grande Rio, cuja quadra fica em Duque de Caxias; e da Viradouro, que fica em Niterói.

fotogaleria

Publicidade

Este será o primeiro final de semana após a reabertura e algumas escolas de samba já estão com atividades programadas. É o caso da Portela, que fará a tradicional Feijoada da Família Portelense neste sábado. Unidos da Tijuca, Salgueiro, Paraíso do Tuiuti e Grande Rio também já estão com eventos programados.

Mas, para que as atividades aconteçam, é preciso seguir algumas regras: as quadras deverão ter cadeiras e mesas numeradas, as escolas de samba terão que submeter as equipes a cursos de capacitação da Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses e os eventos precisarão ainda cumprir as regras gerais sanitárias.

Publicidade

Confira a programação das escolas

Portela: Depois de oito meses sem realizar eventos, a Portela vai reabrir suas portas neste sábado, a partir das 13h, com a tradicional Feijoada da Família Portelense. Assim como aconteceu em teatros, cinemas e casas de shows, a Portela promoveu mudanças na estrutura e na organização do evento, visando atender às normas da prefeitura. Os ingressos só serão vendidos pela internet. O público deverá optar pela compra de mesas ou camarotes, e não haverá pista. O evento teve sua capacidade reduzida pela metade.

Publicidade

Unidos da Tijuca: A agremiação realizará o primeiro Pagode do Mestre presencial, depois de um longo tempo de quarentena, neste domingo. A entrada será restrita em 1/3 da capacidade total da quadra e com mesas cumprindo o distanciamento exigido, dentro dos protocolos de saúde. A atração deste mês é a roda de samba do Grupo Arruda, Wantuir e bateria Pura Cadência. A rainha de bateria Lexa é presença confirmada. A entrada custa R$ 20 e as mesas estão esgotadas.

Salgueiro: A Acadêmicos do Salgueiro voltará com os eventos no dia 20 de novembro, data em que é comemorado o Dia da Consciência Negra. De acordo com postagem nas redes sociais, a Feijoada do Salgueiro edição Consciência Negra acontecerá a partir das 13h, no dia 20, seguindo os protocolos determinados pela Vigilância Sanitária e pela Secretaria Municipal de Saúde. A quadra do Salgueiro fica na Rua Silva Teles, 104, no Andaraí.

Publicidade

Paraíso do Tuiuti: A Paraíso do Tuiuti é outra agremiação que retornará às atividades no Dia da Consciência Negra. A feijoada Quilombola da Favela será realizada no dia 20 de novembro e as mesas e camarotes já estão esgotados.

União da Ilha: O primeiro evento na quadra da União da Ilha aconteceu na última terça-feira, dia 3 de novembro, e não foi dirigido ao público em geral. A escola fez uma reunião com diretoria, harmonia e presidentes de ala. O carnavalesco Cahê Rodrigues deu a palestra motivacional "Eu acreditei. E você?". A reunião serviu como um treino para os próximos eventos que a escola pretende promover.

Publicidade

Grande Rio: Os ensaios de quadra da Acadêmicos do Grande Rio voltarão a acontecer a partir de terça-feira, dia 10 de novembro. Em postagem nas redes sociais, a organização destaca que "a presença não será obrigatória, ou seja, integrantes do grupo de risco ou pessoas que ainda não se sintam à vontade para comparecer não precisam fazê-lo". A escola de samba também ressaltou que o uso de máscara é indispensável. A quadra não estará aberta para o público em geral.

Publicidade