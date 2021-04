A musa Mayara Santos, da Paraíso do Tuiuti, posa para ensaio fotográfico no barracão da escola Luciano Belford/Agência O Dia

Publicado 10/04/2021 20:15

Mayara Lima para ser a nova princesa de bateria da escola. A super passista vai desfilar ao lado de Thay Magalhães, que será a rainha de bateria. Mayara foi pega de surpresa durante o evento realizado na tarde deste sábado (10). O anúncio foi feito pelo presidente Renato Thor. Rio - Além de apresentar o novo enredo para o Carnaval 2022 , o Paraíso do Tuiuti escolheupara ser a nova princesa de bateria da escola. A super passista vai desfilar ao lado de, que será a rainha de bateria. Mayara foi pega de surpresa durante o evento realizado na tarde deste sábado (10). O anúncio foi feito pelo

"Só tenho que agradecer ao presidente por essa escolha. Realmente eu não estava esperando. Eu nem trouxe minha mãe", disse, emocionada, Mayara.

A morena, cria da Cidade de Deus, voltou a desfilar no Tuiuti no ano passado, após um período sabático , como musa da Paraíso do Tuiuti. Nesse tempo, ela se dedicou ao filho Arthur, de 1 ano.

"Quando descobri que estava grávida, foi inesperado. Mas decidi largar tudo para me dedicar ao meu filho. Só sambei até os três meses de gestação. No ano passado eu fui para a Sapucaí só para assistir e deu um aperto no coração de não desfilar", conta Mayara, que até o marido conheceu na Tuiuti, onde ele trabalha.