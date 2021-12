Prefeito do Rio garantiu a realização dos desfiles em 2022 - Reprodução

Publicado 15/12/2021 19:56

Rio - Na manhã desta quarta-feira (15) o prefeito Eduardo Paes garantiu a realização dos desfiles das Escolas de Samba em 2022. "Havendo a possibilidade, como há nesse momento e acontece semanalmente, de realização de jogos de futebol com os controles já previstos nas normas estabelecidas pela prefeitura, não há qualquer motivo para não garantimos que o Carnaval da Marquês de Sapucaí será realizado", garantiu em publicação no Twitter. Em conversa com O DIA, alguns representantes das agremiações comentaram a fala de Paes.

fotogaleria Luis Carlos Magalhães, Presidente da Portela, mencionou a união entre organização e escolas para a realização do evento. "A Liesa, a Prefeitura, o governo do estado e as escolas estão unidos para um desfile seguro que os sambistas esperam há tanto tempo."

A porta-bandeira da Paraíso do Tuiuti, Dandara Ventapane, falou sobre a responsabilidade de tratar o carnaval com o respeito que o evento merece. "A última declaração do prefeito é inteiramente pertinente. (...) Nosso maior patrimônio histórico e cultural merece respeito. A preparação para o carnaval é longa, os profissionais envolvidos são muitos e isso precisa ser levado em consideração com logística e tomando todos os cuidados necessários", afirmou.

Com décadas de carnaval, Selminha Sorriso, porta-bandeira da Beija-Flor de Nilópolis, agradeceu a oportunidade de celebrar uma marca especial na avenida, a sambista completa 30 anos de parceria com o mestre-sala Claudinho. "Fiquei muito grata. Acreditando que em 2022 teremos o maior Carnaval de todos os tempos. É diferente, temos as regras sanitárias para acesso ao Sambódromo, como acontece nos estádios e casas de shows. Estamos em um momento diferenciado, mas temos a oportunidade de prosseguir", afirmou. "Que venha, 2022! Um ano muito importante pela vitória de estarmos no espaço sagrado de resistência cultural, que é o ganha pão de muitos profissionais e naquele espaço Claudinho e Selminha completaram 30 anos de parceira", concluiu.