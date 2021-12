Netinho de Paula é uma das atrações de evento na quadra da Estácio de Sá - Divulgação

Netinho de Paula é uma das atrações de evento na quadra da Estácio de SáDivulgação

Publicado 14/12/2021 14:15 | Atualizado 14/12/2021 14:19

Rio - A quadra da Estácio de Sá reviverá o melhor do samba e do pagode da década de 90, quando o romantismo enchia o coração dos sambistas revelando grupos que marcaram a geração.

Serginho do Porto criou o “Pagode 90”, evento que acontecerá nesta sexta, 17, a partir das 20h, tendo no palco do Berço do Samba artistas consagrados como Netinho de Paula e Márcio Art, além da apresentação de Thaís Duran e Grupo Expressão.



Segundo o intérprete oficial da vermelha e branca, a ideia é resgatar o ambiente que tomou conta do Brasil, levando à escola grandes nomes que foram os pilares de grupos que ainda atuam no mercado. “Netinho de Paula é referência em qualquer roda de samba com os sucessos que lançou no Negritude Junior e, posteriormente em carreira solo, assim como o Márcio Art, com o Art Popular. Tê-los cantando e incentivado a garotada da nova geração é importantíssimo para a memória do samba e do pagode”, comenta o intérprete e compositor que também atua fora do carnaval como cantor e empreendedor cultural.



Além das apresentações dos sambistas, o evento também contará com a apresentação da Bateria Medalha de Ouro no encerramento e Dj “O Mandrake” nos intervalos. As vendas estão acontecendo na quadra da agremiação.

Serviço: Pagode 90



Data: 17 de dezembro, sexta



Horario: 20h



Local: quadra da Estácio de Sá ( Rua Salvador de Sá 206 – Cidade Nova)



Valor: a partir de R$20



Atrações: Serginho do Porto, Netinho de Paula, Márcio Art; encerramento Bateria Medalha de Ouro; DJ O Mandrake nos intervalos