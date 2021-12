Imperatriz Leopoldinense realiza ação de natal para as crianças - reprodução de vídeo

Imperatriz Leopoldinense realiza ação de natal para as criançasreprodução de vídeo

Publicado 18/12/2021 17:24

Rio - A Imperatriz Leopoldinense fez a alegria da criançada neste sábado. É que a escola de samba promoveu uma grande festa de comemoração do Natal com direito a brincadeiras e lanche na quadra da agremiação. O evento ainda teve personagens vivos e, claro, a presença do Papai Noel. No fim do dia, todos os pequenos saíram com um brinquedo de presente.

fotogaleria

Moradora do Morro da Viúva, Ana Paula, de 28 anos, curtiu o evento com o filho. "Para gente é um momento muito feliz. A felicidade dos nossos filhos é a nossa. Estou desempregada e esse evento permitiu eu dar um presente de natal a meu filho", desabafou.

João Drumond, diretor executivo da Imperatriz Leopoldinense, ressaltou a importância da festa, que reuniu quase mil crianças. “Encerramos o ano com chave de ouro. Essa ação coroa todas as outras que fizemos ao longo de 2021. É muito bom poder ajudar tantas pessoas em uma data tão especial como essa. Natal é luz, empatia e acima de tudo esperança. Como é bom ver tantas crianças, tantos sorrisos e alegrias. Elas representam a esperança que temos em um mundo melhor e mais justo. A Imperatriz, esse ano, não abriu mão de mostrar que uma escola de samba vive e respira única e exclusivamente pelo seu povo".