Foto de ensaio da Escola de Samba Império Serrano - Emerson Pereira/Divulgação

Foto de ensaio da Escola de Samba Império Serrano Emerson Pereira/Divulgação

Publicado 17/12/2021 10:11 | Atualizado 17/12/2021 11:38

Rio - Uma lei que torna o Grêmio Recreativo Escola de Samba Império Serrano patrimônio imaterial e cultural do estado do Rio de Janeiro foi aprovada nesta quinta-feira (17), em sessão extraordinária na Assembleia Legislativa. Agora, o bairro de Madureira conta com duas escolas de samba que carregam o título.

No último dia 6, a Portela, que completa 100 anos em 2023, foi oficializada como patrimônio imaterial do estado do Rio de Janeiro pelo governador Cláudio Castro.

"O Império Serrano e a Portela são duas das mais antigas e tradicionais escola de samba do carnaval carioca. Império, que tem sua origem no Morro da Serrinha, foi a primeira escola a possuir uma escola de samba mirim, a 'Império do Futuro'. Já a Portela é carinhosamente chamada de a 'Majestade do Samba'", destaca o deputado estadual Dionísio Lins (Progressista), autor da lei.

Em nota, a diretoria do Império Serrano agradeceu ao plenário da Alerj pela aprovação do projeto de lei. "As entidades carnavalescas são fundamentais para a formação da cultura popular, indo muito além dos dias de folia. Tal reconhecimento só nos deixa ainda mais motivados para levar o nome de Madureira para o mundo através do carnaval", completou a direção da agremiação, que é berço de compositores como Silas de Oliveira e Dona Ivone Lara.

Fundadas respetivamente em 1923 e 1947 nos bairros de Oswaldo Cruz e Madureira, as escolas de samba se tornaram grande referência não só para os moradores da região, mas de toda a cidade. Juntas, conquistaram 31 títulos, sendo 22 da Portela e 9 do Império Serrano.

O governador Claudio Castro tem 15 dias para sancionar ou não a lei.