Salgueiro e Mangueira promovem ensaios neste sábado

Casais de mestre-sala e porta-bandeira do Salgueiro - Divulgação

Publicado 01/01/2022 09:45

Rio - O ano de 2022 começa em ritmo de samba no Salgueiro e na Estação Primeira de Mangueira. A partir das 20h deste sábado, a Vermelho e Branco da Tijuca abre suas portas para realizar seu primeiro ensaio do ano. Com pagode comandado pelo grupo Pegada Brasileira e apresentação do elenco show da escola, a bateria Furiosa, Emerson Dias e Quinho do Salgueiro darão as boas-vindas a 2022 já em clima de carnaval.

Os ingressos são vendidos diretamente na bilheteria da quadra e a classificação etária é 18 anos. O uso de máscara e apresentação do certificado de vacinação são obrigatórios para acesso ao local. Informações e vendas de camarotes pelo telefone (21) 2238-9226. A entrada custa R$ 50. A quadra fica na Rua Silva Teles, 104, no Andaraí.

Na Mangueira, todos os segmentos estão confirmados para o Ano Novo no Palácio. A noite contará com show da bateria “Tem Que Respeitar Meu Tamborim”, sob o comando do Mestre Wesley Assumpção; presença dos intérpretes oficiais, comandados pela voz principal de Marquinhos Art Samba; baianas, passistas, velha guarda, o casal de mestre-sala e porta-bandeira Matheus e Squel; e a rainha Evelyn Bastos. A abertura é com o grupo Samba Faz Bem.

Os ingressos estão à venda no site ingresso.mangueira.com.br. O bilhete de pista custa R$ 40. A quadra fica na Rua Visconde de Niterói, 1072, na Mangueira.