Mestre Felipe D’Lélis comanda a bateria da RenascerDiego Mendes/Divulgação

Publicado 01/01/2022 13:09

Rio - A Renascer está com inscrições abertas para a oficina de bateria, que será comandada por mestre Felipe D’Lélis, líder dos ritmistas da escola de Jacarepaguá. Nas aulas que começam no dia 8 de janeiro e que vão acontecer sempre aos sábados (turmas entre 9 e 12h), os alunos poderão aprender ou se aperfeiçoar em instrumentos como tamborim, caixa, repique, surdo, cuíca e chocalho. Para a oficina, não serão disponibilizados tamborim e cuíca, que são instrumentos de uso pessoal. A idade mínima é de 8 anos.

A taxa de inscrição é de R$ 40, mesmo valor da mensalidade. Felipe informa que responsáveis por crianças entre 8 e 12 anos que não tenham, no momento, condição de pagar não devem deixar de levar seus filhos. Ele esclarece ainda que haverá um número limitado de bolsas para atender alunos dessa faixa etária cujos pais estiverem em dificuldades financeiras.

"O objetivo do Dedé (vice-presidente e administrador da escola) é que o projeto da oficina seja inclusivo. Por isso, teremos um número limitado de vagas para bolsistas da comunidade, que comprovarem residência na região de Jacarepaguá. As bolsas serão somente para crianças dessa faixa etária", destaca o mestre.

As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp da bateria (21) 96784-4832, pelo perfil do Instagram: bateria_da_renascer, ou na quadra (Avenida Nelson Cardoso, 82, Largo do Tanque), no dia 8, data de início das aulas.