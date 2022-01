Carro de som da Unidos da Tijuca - Mauro Samagaio

Carro de som da Unidos da TijucaMauro Samagaio

Publicado 02/01/2022 10:53

Rio - Dona de quatro campeonatos, a Unidos da Tijuca completou 90 anos de glórias no último dia 31. A festa, no entanto, vai acontecer no dia 8 de janeiro, às 21h, quando a escola iniciará suas atividades em 2022. Na ocasião, a agremiação vai promover um ensaio especial com a participação de diversas coirmãs do Grupo Especial.

Além das convidadas, a Tijuca fará uma apresentação especial com todos os seus segmentos: baianas, passistas, velha guarda e os casais de mestre-sala e porta-bandeira. Tudo isso na voz dos intérpretes Wic e Wantuir, acompanhados da bateria Pura Cadência, sob o comando do mestre Casagrande. A tradicional queima de fogos está garantida.

Mangueira, Vila Isabel, Viradouro, Portela, São Clemente, Salgueiro, Mocidade e Grande Rio estão entre as convidadas que já confirmaram presença.

A quadra da Tijuca fica na Avenida Francisco Bicalho 47, no Santo Cristo. Os ingressos custam R$ 30 (pista), R$ 100 (mesa para 4 pessoas) e R$ 350 (camarotes inferiores para 10 pessoas).