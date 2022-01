Humorista Rildo Martins, sósia de Mussum, na Lins Imperial - Fotógrafo da Nação

Rio - Antônio Carlos Bernardes Gomes, o Mussum, vai ser o grande homenageado da Lins Imperial no desfile da Série Ouro do Carnaval 2022. Para representá-lo, a verde e rosa de Lins vai trazer o humorista e radialista mineiro Rildo Martins, conhecido por imitar o ex-Trapalhão em vídeos na web, para a Marques de Sapucaí.

O mineiro esteve presente na quadra da escola durante evento que encerrou a temporada de ensaios do ano de 2021 e falou sobre o desafio. Ele acredita ser um dos únicos sósias do trapalhão em todo o Brasil e conta que, desde a infância, muitas pessoas falavam sobre a semelhança entre os dois, até que decidiu assumir o personagem.

"Desde pequeno, lá na minha cidade, todo mundo dizia que eu era a cara do Mussum. O programa "Os Trapalhões" foi e ainda é de grande importância na TV brasileira. Desde jovem sempre fui muito fã do Mussum. No decorrer dos anos pude perceber que realmente me parecia com ele, quando tive a ideia de me transformar no sósia, e venho trabalhando com essa profissão. Me sinto lisonjeado por poder participar dessa homenagem e representá-lo. Tenho orgulho do que faço e muito carinho pelo eterno Mussum", disse Rildo.

A Lins Imperial será a primeira escola a desfilar no sábado de carnaval pela Série Ouro, antigo Grupo A do carnaval carioca.