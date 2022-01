Ingressos estão disponíveis na quadra da escola - Divulgação

Ingressos estão disponíveis na quadra da escolaDivulgação

Publicado 03/01/2022 13:45

Rio - O ano de 2022 começa com samba na quadra do GRES Estácio de Sá. A escola, que reeditará o enredo "Uma Vez Flamengo”, apresentado em 1995, realiza seu primeiro ensaio da temporada nesta segunda, a partir das 20h na quadra. O treino tem entrada gratuita e conta com a participação de todos os segmentos que, juntos, darão as boas-vindas ao novo ano.

fotogaleria



Feijoada do Leão acontece no sábado



Já no sábado, as portas do Berço do Samba se abrem para a primeira edição do ano da Feijoada do Leão. A famosa iguaria, única das quadras de escola de samba preparada no fogo à lenha, é servida a partir das 13h com o tempero especial das baianas do Velho Estácio.



Para garantir a diversão do público, Jorginho China, Chacal do Sax e Marquinhos Sathan ditam o ritmo da roda de samba, que terá ainda a apresentação do elenco show dos Acadêmicos do Salgueiro. O encerramento fica por conta da Bateria Medalha de Ouro e todo o elenco estaciano.



O evento seguirá todos os protocolos estabelecidos contra a disseminação da covid-19, sendo o uso da máscara obrigatório. Os ingressos já estão sendo vendidos na quadra da escola com entrada a R$25. O prato da feijoada também sai a R$25. Valores sujeitos a alteração no dia do evento. A quadra da Estácio de Sá fica na Rua Salvador de Sá, 206, na Cidade Nova, Região Central do Rio.

Informações

Serviço: Feijoada do Leão edição janeiro



Data: 08 de janeiro, sábado



Horário: 13h



Atrações: Jorginho China, Chacal do Sax e Marquinhos Sathan; escola convidada Acadêmicos do Salgueiro; encerramento elenco show GRES Estácio



Valor: antecipado com direito a copo do evento R$25; prato da feijoada R$25; reserva de mesas R$ 20 Valores sujeitos à alteração no dia do evento



Classificação: livre