Seleção será somente para mulheres, sem pré-requisito quanto ao porte físico - Reprodução/WhatsApp

Publicado 03/01/2022 16:25

Rio - A Unidos de Padre Miguel está com vagas abertas para mulheres que desejam participar do desfile da agremiação no próximo carnaval. A escola da Vila Vintém terá uma ala exclusivamente feminina. A seleção não tem nenhum pré-requisito quanto ao porte físico. As inscrições devem ser feitas diretamente com a direção de harmonia da escola, antes de qualquer ensaio do Boi Vermelho.

Ao se inscrever, basta informar que deseja desfilar na Ala 4. Necessário apresentar 1 foto 3x4, xerox da identidade, comprovante de residência e comprovante de vacinação. Será cobrada uma taxa de R$35,00 para a confecção da carteirinha da escola.



Primeiro ensaio do ano



Na próxima sexta-feira, dia 7 de janeiro, a escola realiza o seu primeiro ensaio de rua visando o carnaval de 2022 no Ponto Chic, em Padre Miguel, Zona Oeste do Rio. Com concentração marcada para às 21h, o Boi Vermelho de Padre Miguel dará continuidade aos ensaios de canto e evolução que estavam acontecendo em sua quadra.



No carnaval de 2022 a Unidos de Padre Miguel fará um xirê na Marquês de Sapucaí, quando contará a história da árvore orixá, com o enredo Iroko – É tempo de Xirê, do carnavalesco Edson Pereira.