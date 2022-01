Ana Paula Evangelista exibe barrigão de gravidez em ensaio com o marido

Rio - Morando há mais de 10 anos na Europa e grávida de sete meses de seu primeiro filho, a musa da Unidos da Tijuca Ana Paula Evangelista veio ao Brasil para o chá de bebê de Antony e também para as Festas de Final de Ano.

Antes de retornar à Europa, a modelo posou para as lentes da fotógrafa Vanessa Freitas ao lado do marido, Marco Alessandro, no último final de semana.

"Minha prioridade é segurança e tranquilidade para o bebê e para mim. Tenho uma equipe médica excelente acompanhando toda a gestação e não vejo a hora de segurar meu filho nos braços", disse a modelo.

Relatar erro